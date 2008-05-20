Для специалистов по TinyMCE

Требуются некоторые модификации редактора

1. Можно ли сделать автоочистку текста вставляемого из Word без всяких диалоговых окон?

Т.е. мы вставляем текст из Word нажимая просто на кнопку вставка (или Ctrl + V), не открывается никаких диалоговых окон, ничего, текст просто вставляется, все теги font, class и т.д. убираются автоматически, остаются лишь H1-H6 и т.д. т.е. те теги, которые и так остаются при нажатие кнопки «вставка из Word». Т.е. нужно чтобы при любой вставке текста он очищался автоматически, без всяких диалоговых окон.

2. Вроде есть Плагин http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/inlinepopups , который заменяет попапы, дивами. Но настроить его у меня так и не получилось. Нужно заменить попапы (всплывающие окна) дивами.

Первый пункт для меня более важен.

Бюджет не определен, так как для того кто уже разобрался поделиться рецептом не сложно, а больших денег за эту работу платить не готов.