Для специалистов по TinyMCE

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрытнет заявок155 просмотров

Требуются некоторые модификации редактора

1. Можно ли сделать автоочистку текста вставляемого из Word без всяких диалоговых окон?

Т.е. мы вставляем текст из Word нажимая просто на кнопку вставка (или Ctrl + V), не открывается никаких диалоговых окон, ничего, текст просто вставляется, все теги font, class и т.д. убираются автоматически, остаются лишь H1-H6 и т.д. т.е. те теги, которые и так остаются при нажатие кнопки «вставка из Word». Т.е. нужно чтобы при любой вставке текста он очищался автоматически, без всяких диалоговых окон.

2. Вроде есть Плагин http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/inlinepopups , который заменяет попапы, дивами. Но настроить его у меня так и не получилось. Нужно заменить попапы (всплывающие окна) дивами.

Первый пункт для меня более важен.

Бюджет не определен, так как для того кто уже разобрался поделиться рецептом не сложно, а больших денег за эту работу платить не готов.

17 лет назад
pendalf
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настройка Invision Power Board(U) v1.2

    $10

    Необходима четкая инструкция, как из админки IPB сделать так, чтобы на форуме удалились ВСЕ топики и сообщения с такого-то по такое-то число (дд.мм.гг) Оплата - $10

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Необходимо настроить vbulletin

    $100

    Приветствую. Необходимо на 3х разных доменах настроить 3 идентичных сетапа, включающих в себя сам форум, photopost галерею к нему, возможность ведения блогов. Все очень срочно. Стучите 819-764 Влад.

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перенести сайт на VPS (и настроить)

    Перенести сайт на VPS (и настроить: сайт под ддосом, настроить ограничения по IP адресам, чтобы сайт работал только для России, Украины и Израиля - остальные IP фаерволом блокировать - временно).

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перенести MySQL базы из /var на /usr

    Проблема следующая: под /var выделено всего 5 ГБ, базам не хватает места, отсюда нестабильность в работе сервера, падения mysqld, поломка таблиц. ОС FreeBSD 6.2. Какое оптимальное и наиболее безболезненное решение проблемы? Перенос баз на другой ...

    MySQL
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Администрирование IP PBX Asterisk SIP (удаленно)

    $1000

    Первоначальное программирование и дальнейшее тех. обслуживание IP PBX Asterisk. Опыт работы от 3-х лет. Самостоятельно реализованные проекты. Необходимо построить распределенную абонентскую телефон.сеть через публичный интернет. Центральный коммутатор (сервер IP PBX ...

    Asterisk
    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Уменьшить нагрузку на VPS сервер (оптимизировать)

    $50

    Посмотреть сервер и настроить так, чтобы уменьшилась нагрузка. Все время на хватает памяти (kmemsize). И вообще куча ерунды происходит - например, иногда вдруг просто так начинает дико заполняться место на сервере, хотя ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Настройка интернетовского вынь-сервака

    Присматривается человек для сотрудничества. Я ставлю в мск сервак под управлением Windows 2003 Web Enhanced Edition. В итоге будет голая винда и валяется ее дистибутив (лицензия). Нужно настроить это все, чтобы ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настройка Project Server 2007

    $500

    У нас установлен Project Server 2007, но он некорректно работает. 1. Не работает синхронизация с Active Directory. Новые работники не появляются в списке пользователей Project Server, а старые не становятся неактивными. Если вводить пользователей вручную, ...

    Настройка сервера/ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проблема с Хостингом

    Проблема с Хостингом - нужно решить: Сайт работал прекрано, после вдруг перестал открываться, выдает следующее: http://www.tvoymarket.ru/ - перекидывает на хостинг и пишет: "Пользователь превысил лимит на количество одновременно исполняемых CGI. В данный момент ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад