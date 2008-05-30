Установка и настройка Яндекс.Сервер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт4 заявки224 просмотра

Нужен человек который сможет установить и настроить Яндекс.Сервер (http://company.yandex.ru/technology/products/yandex-server.xml) на любой платформе, желательно unix, в идеале FreeBSD 7.0, для дальнейшей интеграции в сайт.

Контакты:

Василиади Андрей

icq: 364807204

mail: [email protected]

17 лет назад
vasiliadi
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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