Требуется установить и настроить HYLAFAX для работы через провайдера SIP телефонии (Betamax или Callcentric). Работа с HYLAFAX должна быть через е-майл или готовое приложение AVANTFAX. ОС Centos.
Установка и настройка Яндекс.Сервер
Нужен человек который сможет установить и настроить Яндекс.Сервер (http://company.yandex.ru/technology/products/yandex-server.xml) на любой платформе, желательно unix, в идеале FreeBSD 7.0, для дальнейшей интеграции в сайт.
Контакты:
Василиади Андрей
icq: 364807204
mail: [email protected]
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