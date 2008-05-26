Нужно настроить VPS - чтобы работало как часики. Сейчас проблема такая, настраиваем, работает 7-8 часов и ложится опять (сайт недоступен). Опыт обязательный. Проект срочный, сайт не функционирует как нужно, ...
Нужна помощь
На сервере есть сайт , второй сайт почему то не хочет устанавливаться, все вроде бы очень просто , но ...
Требуется посомтреть в чем проблема
указывайте свои контакты (желательно icq)
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