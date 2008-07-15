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Настройка вебсервера
Есть:
1. "голая" машина;
2. выделенный "реальный" IP адрес.
Необходимо установить и оптимально настроить веб сервер:
RHEL5 + Apache + PHP + MySql + Proftpd + ffmpeg+ сопутствующие модули (детально обговаривается с исполнителем в процессе обсуждения проекта.
Просьба сообщать на странице данного проекта:
1. ваш опыт реализации подобных проектов;
2. ориентировочную стоимость;
3. приблизительный срок реализации.
Работа разовая. Место положение сервера: Москва, 10 минут от метро Речной вокзал (Дмитровское шоссе).
работа НЕ УДАЛЕННАЯ, без вариантов. Оплата по факту выполнения.
Выбранный исполнитель
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