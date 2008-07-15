Настройка вебсервера

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  2. Настройка сервера/ПО
Завершен2 заявки290 просмотров

Есть:

1. "голая" машина;

2. выделенный "реальный" IP адрес.

Необходимо установить и оптимально настроить веб сервер:

RHEL5 + Apache + PHP + MySql + Proftpd + ffmpeg+ сопутствующие модули (детально обговаривается с исполнителем в процессе обсуждения проекта.

Просьба сообщать на странице данного проекта:

1. ваш опыт реализации подобных проектов;

2. ориентировочную стоимость;

3. приблизительный срок реализации.

Работа разовая. Место положение сервера: Москва, 10 минут от метро Речной вокзал (Дмитровское шоссе).

работа НЕ УДАЛЕННАЯ, без вариантов. Оплата по факту выполнения.

ApacheMySQLPHP
17 лет назад
predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

kolesnikov
Владимир 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$200
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kolesnikov
Владимир 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад

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