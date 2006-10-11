kolesnikov

Требуется переводчик со знанием немецкого языка, проживающий в Москве. Необходимо приехать к нам в офис и выступить в роли переводчика при звонке в Германию. Необходимо свободно разговаривать, читать и переводить тексты в обоих направлениях. Перевод нужен как ...
- Переводынет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Компания, занимающаяся торговлей сувенирной продукцией, на постоянную работу требуется контент-менеджер. Обязанности: * Информационное наполнение и сопровождение сайтов компании. Требования: * Девушка возрастом от 20 лет. * Знание русского языка. * Внимательность, тщательность, усидчивость. * Свободная ориентация в интернете (в том числе англоязычном). ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Дизайн интернет магазина елочных игрушек.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно заполнить каталог интернет магазина. оставляем предложения здесь со средством связи в виде e-mail или icq или телефон. так же пишите цену. сейчас надо внести около 7000 наименований. НЕ ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Я В НИХ В ИТОГЕ ПУТАЮСЬ ...Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно обработать большой обьем изображений товаров - очистка изображений товара от "фонового мусора". Цены указывайте в рублях за одно обработанное изображение. Работа не разовая, с определенной периодичностью - каталог постоянно пополняется.Обработка фотографий20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужен копирайтер/рерайтер для заполнения текстами сайта (специализация сайта - интернет-магазин подарков и сувениров). Оплата наличными в Москве или перевод на банковский счет. оплата - 1.5$ за 1000 символов по курсу 25 рублей. ВНИМАНИЕ!!! СВЯЗЬ ТОЛЬКО ПО ICQ ИЛИ E-MAIL!!! ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Ищу копирайтера/рерайтера для постояного сотрдничества. Требуется написание статей и рерайтинг по следующим тематикам: праздники и подарки, развитие ребенка, воспитание детей, кулинария, здоровье и красота, семья и брак, мода, спорт и здоровье. Оплата - от 1.5 до ...Копирайтинг84 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2500
необходимо написать каталог товаров. НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН! РАБОТА С НУЛЯ! НИКАКИХ САМОПИСНЫХ CMSок Требования: Язык программирования: php + mysql + XML Знание и умение применять шаблон-движок smarty (http://smarty.php.net) Знание AJAX - приветствуется Месторасположение программиста - ТОЛЬКО Москва. Без личной встречи и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется сделать скролящуюся пленку типа как на гл. странице www.soundspeed.ru Требования: Фотографии будут меняться через админку, поэтому необходимо знание AS и XML, знать как делать http запросы и уметь парсить XML Желательно Flash-аниматор из Москвы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $500
Требуется дизайнер из Москвы для выполнения работ по дизайну сайтов. Знание Flash - приветствуется...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад