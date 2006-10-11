kolesnikov

Владимир Колесников kolesnikov

 
38 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

PHP (http://www.certifications.ru/publicresults.php?tu_id=96525)

Perl

MySQL

PHPMySQLPerl

  • Перевод с/на немецкий язык

    Требуется переводчик со знанием немецкого языка, проживающий в Москве. Необходимо приехать к нам в офис и выступить в роли переводчика при звонке в Германию. Необходимо свободно разговаривать, читать и переводить тексты в обоих направлениях. Перевод нужен как ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Контент-менеджер

    $1000

    Компания, занимающаяся торговлей сувенирной продукцией, на постоянную работу требуется контент-менеджер. Обязанности: * Информационное наполнение и сопровождение сайтов компании. Требования: * Девушка возрастом от 20 лет. * Знание русского языка. * Внимательность, тщательность, усидчивость. * Свободная ориентация в интернете (в том числе англоязычном). ...

    HTML
    Редактирование и Корректуранет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заполнение каталога

    Нужно заполнить каталог интернет магазина. оставляем предложения здесь со средством связи в виде e-mail или icq или телефон. так же пишите цену. сейчас надо внести около 7000 наименований. НЕ ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Я В НИХ В ИТОГЕ ПУТАЮСЬ ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработка изображений

    Нужно обработать большой обьем изображений товаров - очистка изображений товара от "фонового мусора". Цены указывайте в рублях за одно обработанное изображение. Работа не разовая, с определенной периодичностью - каталог постоянно пополняется.

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заполнение сайта текстами

    $2500

    Нужен копирайтер/рерайтер для заполнения текстами сайта (специализация сайта - интернет-магазин подарков и сувениров). Оплата наличными в Москве или перевод на банковский счет. оплата - 1.5$ за 1000 символов по курсу 25 рублей. ВНИМАНИЕ!!! СВЯЗЬ ТОЛЬКО ПО ICQ ИЛИ E-MAIL!!! ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайтер/Рерайтер на постоянную работу

    $500

    Ищу копирайтера/рерайтера для постояного сотрдничества. Требуется написание статей и рерайтинг по следующим тематикам: праздники и подарки, развитие ребенка, воспитание детей, кулинария, здоровье и красота, семья и брак, мода, спорт и здоровье. Оплата - от 1.5 до ...

    Написание статей
    Копирайтинг84 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталог товаров (услуг)

    $2500

    необходимо написать каталог товаров. НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН! РАБОТА С НУЛЯ! НИКАКИХ САМОПИСНЫХ CMSок Требования: Язык программирования: php + mysql + XML Знание и умение применять шаблон-движок smarty (http://smarty.php.net) Знание AJAX - приветствуется Месторасположение программиста - ТОЛЬКО Москва. Без личной встречи и ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash ролик

    $100

    Требуется сделать скролящуюся пленку типа как на гл. странице www.soundspeed.ru Требования: Фотографии будут меняться через админку, поэтому необходимо знание AS и XML, знать как делать http запросы и уметь парсить XML Желательно Flash-аниматор из Москвы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
pinions
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта на новогоднюю тематику
Встречались с Владимиром оффлайн, прорабатывали задачу. В итоге получилось то, что было нужно. Все остались довольны сотрудничеством.
Отлично сделал дизайн. Работу выполнил раньше обозначенного рубежа времени. Порядочный и достаточно квалифицированный специалист.
Ответный отзыв
zulin
Иван 
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
27 отзывов
$60
10 баллов
17 лет назад
Flash ролик
Было очень приятно работать. Четкая постановка задачи, своевременные коментарии. Оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Приятно было работать.... все сделал отлично, как надо и даже чуть-чуть лучше..... Буду продолжать работать с этим человеком в будущем.....
Ответный отзыв