Работа с фотографиями . Владение фотошопом .
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
Не запускается сервер пишет :/dev/hda3 contains a file systen with errors,check forced./dev/hda3 Надо протестить и запустить. Удаленного доступа нет,сервер грузится только до строки: * Mounting for uevents to be processed ... ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Четыре фото. Cъемка проводилась более 30лет назад Требование к фрилансерам: Хорошая порфолия. В системе не мения одного года.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен прфессионал своего дела не делитант . Надо два фото привести в порядок. Фото прилагаю. Условия; хорошая портфолио В системе не мения 1 годаОбработка фотографий1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно установить и настроить Ventrilo Server под Linux.Системное администрирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно установить и настроить сервер CoD4 под Linux. Прикрутить веб-статистику на подобе http://www.cyber-net.ru/CoD4stats/index.php? со сраницей сигнатуры Установить статистику Psychostats на CS сервера .Системное администрирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Надо сделать Первый сервер На сайте в панели администратора после переустановки с винды на линукс и неудачного выполнения работ предыдущим фрилансером нельзя изменить редактор редактор новостей Необходимо найти, установить и настроить РАБОТАЮЩУЮ версию мода CSDM Настроить подтерждение регистрации отсылаемое ...Завершен15 лет назад
Первый сервер. 1.Запустить mysql- не грузится. 2.На сайте в панели админестратора после переустановки с винды на линукс исчез редактор новостей (скин в приложении) Второй сервер. Стоят игровые сервера по CS1.6 и BF2. Надо; Адоптировать стату bf2 под Линукс http://www.bf2statistics.com/ http://live.cnews.ru/forum/index.php?showtopic=27998 Должно получится :http://bf2.maxigame.by/s/ УСЛОВИЯ: за региным ...Закрыт15 лет назад
1.Установлен сервер Battlefield 2 Версия игры с патчем 1.41 - 1.1.2965-797.0. Нужно : Протестировать сервер и прикрутить статистику с web страницами . Образцы статы: http://bf2.maxigame.by/s/ Всю документацию предоставлю. 2.Установить Модуль мониторинга CS FULL 2.3 (мультимониторинг+АДМИНКА) http://www.doberman.so.kz/mydle/cs16/8-modul-monitoringa-cs-full-2.3.html для ...Закрыт15 лет назад
Возникла проблема не запускается сервер .Сервер на LINUX . При перезагрузке грузится до Checking root filesystem........ /dev/contains a file system with errors , check forced. /dev/hda1: :=================== На нем установлено 2 сервера по CS1.6 ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Установлен сервер Battlefield 2 Версия игры с патчем 1.41 - 1.1.2965-797.0. Нужно : Протестировать сервер и прикрутить статистику с web страницами . Образцы статы: http://bf2.snt.ru/bf2stats/ или http://bf2s.a42.ru/ Саму стату можно взять ...Завершен16 лет назад
Надо установить FlashChat (вот этот http://wokod.ru/2007/10/18/flashchat-4.8.2-rus-31-jazyk.html ) на форум сайта http://cs.lanport.ru/ Вся документация http://tufat.com/docs/flashchat/index.html и http://www.tufat.com/gallery.php?script=2&index=24 Форум на phpBB ( Интегрируется в движки таких форумов, как phpBB, Mambo, ...Завершен16 лет назад
Машина Процессор Pentium 4 630 OEM <3> - 1 шт. Кулер Glacialtech Igloo5056 (Белая коробка) (Socket T775 ) - 1 шт. Память DDRII 1024Mb (pс2-5300) 667MHz ECC Kingston - 2 шт. Жесткий диск ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется переписать модуль rwar_menu для CMS e107 под joomla 1.0. Необходим как пользовательский так и административный интерфейс. Расматривается вариант написания с нуля вашего подобного модуля. Вот тут расположен сам модуль: http://www.greycube.com/site/download.php Здесь пример ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен программист настроить PsychoStats v2.3.3 на игровом сервере Counter-Strike сайт http://cs.Lanport.ru/ Работает не корректно выдает ошибки в статистике игроков Fatal Session Error: 137: Table 'ps_stats.sessions' doesn't exist Возможно дольнейшее сотрудничество по поддержке игрового сервера и ...Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $150
Нужен java программист со знания hibernate и jsf Нужно исправить на сайте несколько ошибок. Сайт на писан на java. С использованием технологий hibernate и jsf. БД - mysql Сайт cs.Lanport.ru Не работает голосование счетчик скачивания файлов и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужны три банера один размером 486х60 и два 88x31 для сайта Игравого портала cs.Lanport.ru По тематики игры COUNTER-STRIKEБаннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Москва. Нужен опытный Flash-Web-дизайнер для создания сайта Игравого портала Шаблон куплен на http://www.cityindex.ru/ci/template_games.shtml шаблон # 9569 Пример сайта: http://c-s.ru/ Конечно не по дизайну, а по содержанию. Цена договорная. Контактный e-mail:[email protected] icq:334905745Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт18 лет назад