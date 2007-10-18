RuSsMaN

Илья Барминов RuSsMaN

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Запустить сервер под линукс.

    Не запускается сервер пишет :/dev/hda3 contains a file systen with errors,check forced./dev/hda3 Надо протестить и запустить. Удаленного доступа нет,сервер грузится только до строки: * Mounting for uevents to be processed ... ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Оцветнение фото

    Нужен прфессионал своего дела не делитант . Надо два фото привести в порядок. Фото прилагаю. Условия; хорошая портфолио В системе не мения 1 года

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Установка и настройка сервера CoD4 + статистика

    Нужно установить и настроить сервер CoD4 под Linux. Прикрутить веб-статистику на подобе http://www.cyber-net.ru/CoD4stats/index.php? со сраницей сигнатуры Установить статистику Psychostats на CS сервера .

    Linux
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сервера под Линукс

    Надо сделать Первый сервер На сайте в панели администратора после переустановки с винды на линукс и неудачного выполнения работ предыдущим фрилансером нельзя изменить редактор редактор новостей Необходимо найти, установить и настроить РАБОТАЮЩУЮ версию мода CSDM Настроить подтерждение регистрации отсылаемое ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сервера на linux-решение проблем.

    Первый сервер. 1.Запустить mysql- не грузится. 2.На сайте в панели админестратора после переустановки с винды на линукс исчез редактор новостей (скин в приложении) Второй сервер. Стоят игровые сервера по CS1.6 и BF2. Надо; Адоптировать стату bf2 под Линукс http://www.bf2statistics.com/ http://live.cnews.ru/forum/index.php?showtopic=27998 Должно получится :http://bf2.maxigame.by/s/ УСЛОВИЯ: за региным ...

    MySQLLinux
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статистика Battlefield 2.Модуль мониторинга CS.

    1.Установлен сервер Battlefield 2 Версия игры с патчем 1.41 - 1.1.2965-797.0. Нужно : Протестировать сервер и прикрутить статистику с web страницами . Образцы статы: http://bf2.maxigame.by/s/ Всю документацию предоставлю. 2.Установить Модуль мониторинга CS FULL 2.3 (мультимониторинг+АДМИНКА) http://www.doberman.so.kz/mydle/cs16/8-modul-monitoringa-cs-full-2.3.html для ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Запуск сервера

    Возникла проблема не запускается сервер .Сервер на LINUX . При перезагрузке грузится до Checking root filesystem........ /dev/contains a file system with errors , check forced. /dev/hda1: :=================== На нем установлено 2 сервера по CS1.6 ...

    Linux
    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статистика Battlefield 2

    Установлен сервер Battlefield 2 Версия игры с патчем 1.41 - 1.1.2965-797.0. Нужно : Протестировать сервер и прикрутить статистику с web страницами . Образцы статы: http://bf2.snt.ru/bf2stats/ или http://bf2s.a42.ru/ Саму стату можно взять ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • FlashChat

    Надо установить FlashChat (вот этот http://wokod.ru/2007/10/18/flashchat-4.8.2-rus-31-jazyk.html ) на форум сайта http://cs.lanport.ru/ Вся документация http://tufat.com/docs/flashchat/index.html и http://www.tufat.com/gallery.php?script=2&amp;index=24 Форум на phpBB ( Интегрируется в движки таких форумов, как phpBB, Mambo, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Модуль rwar_menu

    Требуется переписать модуль rwar_menu для CMS e107 под joomla 1.0. Необходим как пользовательский так и административный интерфейс. Расматривается вариант написания с нуля вашего подобного модуля. Вот тут расположен сам модуль: http://www.greycube.com/site/download.php Здесь пример ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • PsychoStats v2.3.3

    Нужен программист настроить PsychoStats v2.3.3 на игровом сервере Counter-Strike сайт http://cs.Lanport.ru/ Работает не корректно выдает ошибки в статистике игроков Fatal Session Error: 137: Table 'ps_stats.sessions' doesn't exist Возможно дольнейшее сотрудничество по поддержке игрового сервера и ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Исправить ошибки на сайте

    $150

    Нужен java программист со знания hibernate и jsf Нужно исправить на сайте несколько ошибок. Сайт на писан на java. С использованием технологий hibernate и jsf. БД - mysql Сайт cs.Lanport.ru Не работает голосование счетчик скачивания файлов и ...

    MySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта игрового портала.

    Москва. Нужен опытный Flash-Web-дизайнер для создания сайта Игравого портала Шаблон куплен на http://www.cityindex.ru/ci/template_games.shtml шаблон # 9569 Пример сайта: http://c-s.ru/ Конечно не по дизайну, а по содержанию. Цена договорная. Контактный e-mail:[email protected] icq:334905745

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
anylin
Анна 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
3 отзыва
$30
10 баллов
14 лет назад
Фотошоп
Илья, очень хороший заказчик. Сотрудничаем на первый раз. Рекомендую всем, четкая постановка задачи и своевременная оплата гарантирована!
Уже не первый раз пользаюсь услугами Анны. Но в этот раз не ожидал что работа будет выполненна так быстро. Я остался доволен выполненными работами ,надеюсь на дольнейшее сотрудничество. Рекомендую.Останетесь довольны .
Ответный отзыв
AlexAvlasenkov
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Запустить сервер под линукс.
Отличный заказчик. Остались довольны сотрудничеством. По-больше бы таких клиентов.
Все было сделано на высшем уровне быстро и оперративно . Рекомендую. Удачи Вам.
Ответный отзыв
anylin
Анна 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
3 отзыва
$72
10 баллов
14 лет назад
Реставрация старых фото.
Снова подписываюсь под своими словами. Заказчику зачёт по всем критериям. Рекомендую!
Второй раз делают мой заказ . И опять на отлично. Рекомендую . Не пожалеете . Все быстро и качественно. Желаю удачи.
Ответный отзыв
anylin
Анна 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
3 отзыва
$65
10 баллов
15 лет назад
Оцветнение фото
Остались приятные впечатления от работы. Больше таких работодателей :)
Работой очень доволен .Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
bvv2001
56 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Ventrilo Server под Linux
Еще одна работа заказанная Ильей. Все как всегда: вовремя, вежливо и доброжелательно. Буду работать еще.
Всё отлично. Сделал всё как хотел, быстро и качественно, с индивидуальными настройками под конкретные задачи. Никаких претензий, доволен! Спасибо. Обращаюсь к Вадиму уже не в первый раз , все мои проекты в его исполнении только достойны оценки отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв