Первый сервер. 1.Запустить mysql- не грузится. 2.На сайте в панели админестратора после переустановки с винды на линукс исчез редактор новостей (скин в приложении) Второй сервер. Стоят игровые сервера по CS1.6 и BF2. Надо; Адоптировать стату bf2 под Линукс http://www.bf2statistics.com/ http://live.cnews.ru/forum/index.php?showtopic=27998 Должно получится :http://bf2.maxigame.by/s/ УСЛОВИЯ: за региным ...