Фотошоп

Обработка фотографийЗавершен5 заявок219 просмотров
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Работа с фотографиями . Владение фотошопом .

14 лет назад
RuSsMaN
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
anylin
Анна 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$30
1 день
Уже не первый раз пользаюсь услугами Анны. Но в этот раз не ожидал что работа будет выполненна так быстро. Я остался доволен выполненными работами ,надеюсь на дольнейшее сотрудничество. Рекомендую.Останетесь довольны .
Илья, очень хороший заказчик. Сотрудничаем на первый раз. Рекомендую всем, четкая постановка задачи и своевременная оплата гарантирована!
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