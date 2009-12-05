Дано 7 логотипов на белом фоне. Необходимо их вырезать из фона и представить в формате png на прозрачной основе. Логотипы будут использоваться на темном фоне, надо чтобы они на нем смотрелись идеально. Все во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа с фотографиями . Владение фотошопом .
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