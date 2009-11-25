Обработать фотографии автомобилей

Девочку заменить на что-то нераздетое, но сексапильное, тень - пантеру - соответственно тоже на более хищную и сексапильную. финальная версия - ч/б. Сроки, условия - в личку. Срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа для опытного фотошопера.
Необходимо найти и обработать около 1000 фото автомобилей разных марок (список будет отправлен исполнителю).
Найти фото всех автомобилей легко в любом каталоге, выбрать те фото, на которых автомобиль развёрнут на 3/4.
Характер обработки фото следующий: сделать все автомобили на белом фоне с тенью.
Размер готовых картинок 800х600
Пример какая была фотка и как надо сделать приложен.
Пишите свои цены и сроки
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