Обработать фотографии автомобилей

Работа для опытного фотошопера.

Необходимо найти и обработать около 1000 фото автомобилей разных марок (список будет отправлен исполнителю).

Найти фото всех автомобилей легко в любом каталоге, выбрать те фото, на которых автомобиль развёрнут на 3/4.

Характер обработки фото следующий: сделать все автомобили на белом фоне с тенью.

Размер готовых картинок 800х600

Пример какая была фотка и как надо сделать приложен.

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