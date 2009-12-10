Отрисовать фото, сделать афишу

Обработка фотографийЗавершен18 заявок559 просмотров
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Девочку заменить на что-то нераздетое, но сексапильное, тень - пантеру - соответственно тоже на более хищную и сексапильную. финальная версия - ч/б. Сроки, условия - в личку. Срочно

14 лет назад
formay2006
Елена 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
carbonov
Дмитрий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$45
1 день
Спасибо Дмитрию. Очень вдумчивый и настойчивый. Рекомендую. Результатом довольна
Елена замечательный заказчик. Требовательная, четко вносит коррективы в работу. Было приятно с ней сотрудничать.
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