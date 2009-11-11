Неодходимо обработать в фотошопе фотографии.

Обработка фотографийЗакрыт70 заявок790 просмотров
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Необходимо обработать в фотошопе фотографии тортов( 40 фото), чтобы они выглядели "съедобно" и объемно. Добавить спецэффекты (резкость, контрастность, тени)

Ваши сроки и цена.

[email protected]

14 лет назад
JULL777
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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