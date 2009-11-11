Неодходимо обработать в фотошопе фотографии.

Доброго времени суток! Требуется обработка фотографий цветочных букетов в Photoshop: - обработка фона (вместо фона мебели и плитки сделать белый фон) - корректировка изображения цветов (добавить блеска, выровнять каналы и т.д.) В качестве тестового задания прилагаю тестовую фотографию. Предложения без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обработать в фотошопе фотографии тортов( 40 фото), чтобы они выглядели "съедобно" и объемно. Добавить спецэффекты (резкость, контрастность, тени)
Ваши сроки и цена.
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