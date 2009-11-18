Почистить фотографии от лишних объектов

Есть две черно белые фотографии, нужно немного добавить грима) на лица двух девушек) румян и тд.) Предпочтение цене
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На постоянной основе чистка фоток, если успешно справимся с поставленными задачами!
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