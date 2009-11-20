Требуется восстановить старое фото

Есть две черно белые фотографии, нужно немного добавить грима) на лица двух девушек) румян и тд.) Предпочтение цене
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть старое фото отсканированное в большом разрешении, формат tif (около 300 мб), требуется восстановить фото - убрать налет времени, восстановить утраченные места, резкость, свет, цвет.. В общем сделать все как положено, но без передергивания в фотошоте, чтобы все было естественно..
Фото должно быть хорошего разрешения, чтобы можно было распечатать форматом 15х21 без превращения в мозайку из квадратиков..
Обязательно указывайте стоимость и сроки, предложения без указания этих параметром не рассматриваются!
В приложении: слева скан фото, справа желаемый (ориентировочный) результат..
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