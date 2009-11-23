Конвертировать многослойный PNG в такой же PSD

Все отлично, все ОК! Работа несложная, но требовала установки софта которого нет. Гаспарян Микаэль (MikaelStyle) отнесся серьезно к этой, казалось бы нетрудной работе. А ведь именно серьезное отношение и обязательность в работе, в купе с высоким качеством, ценится очень высоко, и заставляет относится к человеку с уважением и почтением к его профессионализму. Спасибо большое!