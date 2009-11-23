Конвертировать многослойный PNG в такой же PSD

Обработка фотографийЗавершен7 заявок375 просмотров
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Конвертировать многослойный PNG в такой же PSD

Открыть многослойный PNG в Fireworks CS4 и сохранить как PSD

Архив с 2-я файлами в аттаче.

Качество и кол-во слоев должно остаться прежними.

14 лет назад
Langly
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
MikaelStyle
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Все отлично, все ОК! Работа несложная, но требовала установки софта которого нет. Гаспарян Микаэль (MikaelStyle) отнесся серьезно к этой, казалось бы нетрудной работе. А ведь именно серьезное отношение и обязательность в работе, в купе с высоким качеством, ценится очень высоко, и заставляет относится к человеку с уважением и почтением к его профессионализму. Спасибо большое!
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