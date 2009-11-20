Обработка фотографий

Обработка фотографийЗавершен37 заявок482 просмотра
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Требуется фотографии товаров обработать на сайте niro.com.ua

(уменьшить размер, обрезать что бы не было белого может еще что то придумается... в процессе )

пишите пожалуйста цену за обработку 1 шт.

14 лет назад
sitecrea
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Сотрудничеством доволен, все сделал быстро и качественно, рекомендую!
Иван - хороший заказчик. Четкое ТЗ, обоснованная критика, своевременная оплата, что еще надо. Рекомендую!
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