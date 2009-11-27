Требуется сделать портрет

Среди всех исполнителей выбрала именно Дмитрия,потому что ознакомившись с его портфолио, только у него нашла работы, похожие на ту, что была необходима мне.В дальнейшем оказалось, что Дмитрий не только профессионально подошел к вопросу, быстро и качественно выполнил то, что требовалось, при этом предложив свои варианты, которые как нельзя более кстати пришлись в дополнение к моей задумке, не только с пониманием отнесся к моим замечаниям и мгновенно доработал то, что я попросила, но и оказался в общении очень приятным человеком.Рекомендую как хорошего специалиста, который знает и любит то, чем занимется.