Нужно починить картинку

Уважаемые фрилансеры!

есть фотография, небольшая. на ней в достаточно хорошем разрешении изображена одна очень ценная для меня бумажечка (не ден.знак!). проблема в том, что она вся порванная, помятая, да и вообще, выглядит не свежо.

задача состоит в том, чтобы привезти эту бумажку максимально к ее начальному виду (фотография с похожим непорванным вариантом у меня имеется, если потребуется для сравнения).

прошу вашей помощи!

можно писать здесь и по icq 37849871пять, skype kolycha

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Спасибо вам всем большое за такую быструю реакцию! рассматриваю кандидатов :)