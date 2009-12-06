Обтравка фото + оценить стоимость ретуши

Имеются 76 фото. Фото студийные, свет, фон - нормальные. Оригиналы в формате JPG 3744 х 5616px.

Нужно:

1) Обтравить фотки (сделать обрезку фона). В качестве результата должен быть TIFF с прозрачным фоном в разрешении оригинала + JPG 1200 px по вертикали на белом фоне. Пример оригинала есть в приложении (уменьшен в 4 раза, чтобы пролезло).

Порядок работы следующий.

Исполнитель делает обтравку, создает превьюшки всех файлов в JPG на белом фоне с разрешением хот бы пикселей 500 ( и с водяными знаками для вашего спокойствия), чтобы можно было что-то разглядеть.

Я плачу 50% стоимости работы и внимательно разглядываю превью.

Затем я прошу устранить недостатки, если они обнаружатся, и после их устранения я выплачиваю оставшиеся 50% и получаю TIFF'ы и JPGи (1200).

2) Нужно оценить стоимость ретуши согласно рисунку в архиве (задание-по-ретуши.jpg). Возможно, вместе с обтравкой я закажу и ретушь, а может быть - просто обтравку.

Уважаемые господа и дамы! Пожалуйста, в своих предложениях указывайте конкретные цены (только за обтравку) и конкретные же сроки. Чтобы я мог принять вас как исполнителя.