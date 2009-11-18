Украсить по новогоднему шаблон psd

$5
Обработка фотографийЗакрыт24 заявки437 просмотров
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Нужно украсить по новогоднему рассылку, вставить в шаблон psd как слой, картинка 765х504. Просто сделать кайму из ленточек или что то такое, много не надо, просто чтоб было видно что новый год (можно использовать любые наборы, заново рисовать не надо). Правда на картинке изображены пальмы =)

Возможно так же потом ещё нужно будет то же сделать с сайтом.

Оставляем асю, я напишу.

14 лет назад
SoFuWa
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
kda7979
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
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