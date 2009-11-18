Украсить по новогоднему шаблон psd

Нужно украсить по новогоднему рассылку, вставить в шаблон psd как слой, картинка 765х504. Просто сделать кайму из ленточек или что то такое, много не надо, просто чтоб было видно что новый год (можно использовать любые наборы, заново рисовать не надо). Правда на картинке изображены пальмы =)

Возможно так же потом ещё нужно будет то же сделать с сайтом.

Оставляем асю, я напишу.