Обработка картинок

Нужен крутой и быстрый фотошопер для обработки картинок. а их много (около 1000 штук). из картинок хренового качества нужно вытянуть по-максимуму:

-) откорректировать цвета их баланс, насыщенность

-) где надо подмазать

-) где надо (обычно везде) подшарпить

-) откорректировать размер

в приложении 6 картинок размером 300х215 пх. нужно из них сделать "конфетку" в 250х170 пх (не забывая про скорость и общее количество). Результат прислать мне с заявкой, где будет указано:

1) сколько таких картинок вы сможете обработать за сутки

2) стоимость работы (за 1000 картинок... ну или за 500 хотя бы)

3) как конкретно вы будете действовать, получив от меня архив с 1000 картинок

безопасная сделка - пожалуйста, оценивайте свои силы реально. без обработанных 6 картинок заявки рассматривать не буду.

обрабатывать заявки буду или поздно вечером, или завтра днём