Обработка картинок

Девочку заменить на что-то нераздетое, но сексапильное, тень - пантеру - соответственно тоже на более хищную и сексапильную. финальная версия - ч/б. Сроки, условия - в личку. Срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен крутой и быстрый фотошопер для обработки картинок. а их много (около 1000 штук). из картинок хренового качества нужно вытянуть по-максимуму:
-) откорректировать цвета их баланс, насыщенность
-) где надо подмазать
-) где надо (обычно везде) подшарпить
-) откорректировать размер
в приложении 6 картинок размером 300х215 пх. нужно из них сделать "конфетку" в 250х170 пх (не забывая про скорость и общее количество). Результат прислать мне с заявкой, где будет указано:
1) сколько таких картинок вы сможете обработать за сутки
2) стоимость работы (за 1000 картинок... ну или за 500 хотя бы)
3) как конкретно вы будете действовать, получив от меня архив с 1000 картинок
безопасная сделка - пожалуйста, оценивайте свои силы реально. без обработанных 6 картинок заявки рассматривать не буду.
обрабатывать заявки буду или поздно вечером, или завтра днём
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