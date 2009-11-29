Изменить одно фото.

$5
Обработка фотографийЗавершен16 заявок364 просмотра
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Есть фотография машины, требуется ее изменить по образцу (цвет фона и отражение).

Кто свободен - оставляйте icq.

14 лет назад
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
webscorp
Максим 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
14 лет назад
$5
1 день
Работа сделана качественно и довольно быстро :))) Видно сразу, что было вложено много сил в работу и новичек бы просто не справился с заданием. Так что рекомендую Максима, как профессионала своего дела! Удачи в делах! ;)
Четкое Тз задание, способствовало быстрой работе и бытсрому взаимопониманию. Выплатил сразу же после сдачи работы. Молодец, так держать
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