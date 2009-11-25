Требуется помощь "мастера фотошопа"

Девочку заменить на что-то нераздетое, но сексапильное, тень - пантеру - соответственно тоже на более хищную и сексапильную. финальная версия - ч/б. Сроки, условия - в личку. Срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Я сделал сайт, для продажи услуг по фотообработке(ссылку не даю, чтобы не заподозрили в рекламе). Он сейчас в стадии наполнения, и требуются мастера, а так же работы по теме.
Нужны люди хорошо умеющие работать в photoshop.
Что мне нужно от вас -
1е) выполнение простых и мелких работок на регулярной основе(вставить фото в рамку, сделать аватарку на основе шаблона, заменить фон в фото, монтаж фото в костюм-шаблон и тд)
2е) ваши работы - рамки для фото, шаблоны для аватарок, каллендари, коллажи, костюмы. Вы высылаете jpg в среднем качестве с примерами(например 2 фото вставленные в вашу рамочку), эту работы я размещу на сайте. Если пользователь заказывает ее, вы получаете заказ + плату за то что это ваш шаблон.
за разъяснениями в icq||скайп. С предложениями туда же.
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