Требуется помощь "мастера фотошопа"

Здравствуйте. Я сделал сайт, для продажи услуг по фотообработке(ссылку не даю, чтобы не заподозрили в рекламе). Он сейчас в стадии наполнения, и требуются мастера, а так же работы по теме.

Нужны люди хорошо умеющие работать в photoshop.

Что мне нужно от вас -

1е) выполнение простых и мелких работок на регулярной основе(вставить фото в рамку, сделать аватарку на основе шаблона, заменить фон в фото, монтаж фото в костюм-шаблон и тд)

2е) ваши работы - рамки для фото, шаблоны для аватарок, каллендари, коллажи, костюмы. Вы высылаете jpg в среднем качестве с примерами(например 2 фото вставленные в вашу рамочку), эту работы я размещу на сайте. Если пользователь заказывает ее, вы получаете заказ + плату за то что это ваш шаблон.

за разъяснениями в icq||скайп. С предложениями туда же.