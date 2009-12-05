Обрабатываем фото

Здравствуйте фрилансеры.

Хочу подколоть студентов института в котором я когда то учился.

Я Вам даю фотки преподавателей, а также описания - т.е. специфические черты. Эти "специфические черты" нужно отобразить на переделанной фотке. Если преподаватель с характеристикой, например, злой, неадекватный, тогда с его фото делаем что-то вроде "пекла"=) Молний, возможно добавление неадекватных надписей. Т.е. отображаем "реальный" облик преподавателей.

Проект некоммерческий. Требований не выставляю - мне не нужны профи. Можно просто начинающего, который знает как это сделать и сдать мне в формате jpg.

Всего фоток 6-8. Стоимость указывайте за одно фото.

В титрах выставляем мои инициалы и Ваши как исполнителя )))

Готов начать работу прямо сейчас.