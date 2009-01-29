Ventrilo Server под Linux

Всё отлично. Сделал всё как хотел, быстро и качественно, с индивидуальными настройками под конкретные задачи. Никаких претензий, доволен! Спасибо. Обращаюсь к Вадиму уже не в первый раз , все мои проекты в его исполнении только достойны оценки отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.