Ventrilo Server под Linux

Системное администрированиеЗавершен7 заявок236 просмотров
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Нужно установить и настроить Ventrilo Server под Linux.

Linux
15 лет назад
RuSsMaN
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
bvv2001
56 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Всё отлично. Сделал всё как хотел, быстро и качественно, с индивидуальными настройками под конкретные задачи. Никаких претензий, доволен! Спасибо. Обращаюсь к Вадиму уже не в первый раз , все мои проекты в его исполнении только достойны оценки отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Еще одна работа заказанная Ильей. Все как всегда: вовремя, вежливо и доброжелательно. Буду работать еще.