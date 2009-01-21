Администрирование сети

Ситуация такая : перезаписал файл, залил более старую версию по ошибке, а новая не сохранилась. Можно ли восстановить данные ? Файл лежал в public_html, обычный текстовый файл. Есть рут к серверу. FreeBSD / UFS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я скоро начинаю строить локальную компютерную сеть , и нужно "будет разворачивать сервисы" в сети, а также развивать её. Много не предложу, но считаю, что на обоюдно удобных условиях сойдёмся, и с учётом дальнейшего сотрудничества договоримся. Предложения просьба высылать на ящик: [email protected], ася 418617898. Ну или на сайт. Заранее спасибо за внимание. Жду предложений.
- Похожие заказы
- $100Системное администрирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужно помочь установить nginx и eaceelerator на red hat l5 при установке нугиса выдает отсутствие вот таких библиотек: Configuration summary + PCRE library is not found + OpenSSL library is not used + md5 ...Завершен15 лет назад
- $10
Настроить апач + php все установлено - только не выполняется php,а скачивается. деньги завтра днем. AddType и AddHandler указаны - модуль загружен для связи только джабберЗакрыт15 лет назад
- $50
Установлено: CentOS + cPanel Требуется: настройка Apache+nginx, MySQL, POP и т.д. Настройка политики безопасности и резервирования. Установка необходимых библиотек. Консультации. Возможно дальнейшее долговременное сотрудничество (администрирование). Если понадобится что то сделать до установки cPanel, то ставить не будем её пока (на ...Закрыт15 лет назад
- выделенный сервер VPS - 40 сайтов поддержкаСистемное администрирование28 заявокЗакрыт15 лет назад
Посоветуйте пожалуйста системы защиты сайта от атак (DoS, DDoS и других) Интересует консультация по данному вопросу, установка и настройка. ОС Linux FedoraСистемное администрирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Нужно перенести 4 сайта на с best-hoster.ru на best-hoster.ru Пишите ваши сроки? 1 сайт 11 метров 2 сайт 26 метров 3 сайт 20 метров 4 сайт 14 метровЗавершен15 лет назад
Требуется примерно часовая телефонная (Skype call + chat или chat для кого проблема с каналом) консультация специалиста по Asterisk PBS / QueueMetrics - как поставить, как настроить, дать примеры и объяснить формат лог файлов Asterisk ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $5
Перенёс сайт на другой сервак. оказалось, что для работы нужно http://www.phpshield.com/loaders/ в общем сервак мой, но пароль рута не дам)) прийдётся объяснять что куда жать)) PS: совсем не шарю :)Системное администрирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно установить и настроить сервер CoD4 под Linux. Прикрутить веб-статистику на подобе http://www.cyber-net.ru/CoD4stats/index.php? со сраницей сигнатуры Установить статистику Psychostats на CS сервера .Завершен15 лет назад