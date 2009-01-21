Администрирование сети

Я скоро начинаю строить локальную компютерную сеть , и нужно "будет разворачивать сервисы" в сети, а также развивать её. Много не предложу, но считаю, что на обоюдно удобных условиях сойдёмся, и с учётом дальнейшего сотрудничества договоримся. Предложения просьба высылать на ящик: [email protected], ася 418617898. Ну или на сайт. Заранее спасибо за внимание. Жду предложений.