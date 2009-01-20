Установка и настройка сервера CoD4 + статистика

Системное администрированиеЗавершен4 заявки231 просмотр
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Нужно установить и настроить сервер CoD4 под Linux. Прикрутить веб-статистику на подобе http://www.cyber-net.ru/CoD4stats/index.php? со сраницей сигнатуры

Установить статистику Psychostats на CS сервера .

15 лет назад
RuSsMaN
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
bvv2001
56 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$100
6 дней
Второй раз выполнял мой проект и второй раз я остался доволен его работой . Хорошо знает свое дело . Только положительные эмоции от сотрудничества ! будем и дальше работать ! Советую !!!
Второй раз уже работаю с Ильей, остались ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО приятные впечатления, терпеливый к чужым ошибкам и чрезвычайно критичный к своим. С удовольствием буду работать еще.