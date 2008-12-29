Нужно настроить домашнюю локальную сеть wifi

Ваше местопроживание обязательно Липецк или Липецкая область!

2 стационарных компа win xp и ноут с вистой.

wifi адаптеры куплены. нужно соеденить эти 3 компа

на 1 компе инет спутниковый, нужно чтобы на ноуте и 2 компе работал инет с 1-го.

цена 1000 руб. это в коттедже в Липецкой области, 30 км от Липецка, если своего транспорта нету. то могу забрать в Липецке и привезти, потом разумеется отвезти.

нужен человек который хорошо разбирается в этом деле =)