Настройка впс

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок257 просмотров
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Нужна разовая настройка впс.

идет очень много обращений к домену, траффик и в бд мускла.

поэтому все тормозит

контент почти незагружаеться

50 долл за работу

15 лет назад
elpiratos
Шутов 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад