Настройка сервера на FreeBSD

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок314 просмотров
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Раздача интернет в локальную сеть (1 провайдер, в перспективе 2)

Firewall, контроль и управление доступом в интернет

Учет траффика

Почтовый сервер с антивирусом и веб-интерфейсом

Работа в Москве, не удаленно.

FreeBSD
15 лет назад
andkns
59 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад