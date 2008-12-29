Настройка сервера на FreeBSD

Сервер VPS Дисковое пространство (Гб) 20 Вычислительная мощность 4×1000 RAM, Мб (гарантировано) 2048 Операционная система «Ubuntu 8.04» На сервер установлен дистрибутив со стандартным набором программного обеспечения для хостинга: Apache, MySQL, PHP и т.п. Управлять сервером можно будет через терминал ...
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Раздача интернет в локальную сеть (1 провайдер, в перспективе 2)
Firewall, контроль и управление доступом в интернет
Учет траффика
Почтовый сервер с антивирусом и веб-интерфейсом
Работа в Москве, не удаленно.
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