Требуется анализ сервера за $

Intel Bi Xeon Quad 8x 2.33+ GHz

12 MB L2 - FSB 1333 MHz

64 bits

16 GB FBDIMM DDR2

2x 300 GB

15K rpm - SAS - RAID 1/10 HARD

Канал : 1 Gbit

Система: Linux (Plesk 8)

На серваке лежать файлы, которым идет постоянное обращение с сайта с посещаемостью свыше 10000 людей в день.

Файлы с 700мб -1.3 Гб , сервер нагружается когда эти файлы скачивает много народу... как мне сказали мне надо nginx + apache чтобы не-было такой нагрузки... еще хочу поставить чтоб эти файлы не кто не смог " Воровать " что-бы скачка шла только с моего сайта...

Помогите пожалуйста а то уже 2 день мучаюсь... не могу сделать...

*Договор о цене по асе

ася: 305515211

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