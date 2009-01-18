Первичная настройка севера.

$50
Системное администрированиеЗакрыт12 заявок272 просмотра
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Установлено: CentOS + cPanel

Требуется: настройка Apache+nginx, MySQL, POP и т.д.

Настройка политики безопасности и резервирования.

Установка необходимых библиотек.

Консультации.

Возможно дальнейшее долговременное сотрудничество (администрирование).

Если понадобится что то сделать до установки cPanel, то ставить не будем её пока (на усмотрение исполнителя).

Предоставленная информация о бюджете не окончательная.

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Спасибо всем кто откликнулся. Хочу публично извиниться за предоставленый бюджет (если кого обидел). Но объясняется всё просто: cPanel действительно соберет всё сама при установке. (Горбунков Семем (ukradmin)).

Предоставленная информация о бюджете НЕ окончательная.

15 лет назад
argent1342
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
swood
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
1 день