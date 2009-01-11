Нужно поставить модуль на сервак

$5
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки435 просмотров
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Перенёс сайт на другой сервак. оказалось, что для работы нужно http://www.phpshield.com/loaders/ в общем сервак мой, но пароль рута не дам)) прийдётся объяснять что куда жать))

PS: совсем не шарю :)

15 лет назад
pavellift
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад