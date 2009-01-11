Нужна консультация по Asterisk PBS / QueueMetrics

Требуется примерно часовая телефонная (Skype call + chat или chat для кого проблема с каналом) консультация специалиста по Asterisk PBS / QueueMetrics - как поставить, как настроить, дать примеры и объяснить формат лог файлов Asterisk PBS, а также как работать с XML-RPC интерфейсом QueueMetrics для экспорта этих данных.

Это задание только для специалиста, кто уже имел опыт работы с указанными продуктами.

Если сможете проконсультировать - укажите пожалуйста цену.

Просьба к кандидатам в предложениях указать конкретику опыта работы с Asterisk PBS / QueueMetrics. Это поможет выбрать правильного человека. Спасибо!