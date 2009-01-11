Перенёс сайт на другой сервак. оказалось, что для работы нужно http://www.phpshield.com/loaders/ в общем сервак мой, но пароль рута не дам)) прийдётся объяснять что куда жать)) PS: совсем не шарю :)
Нужна консультация по Asterisk PBS / QueueMetrics
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется примерно часовая телефонная (Skype call + chat или chat для кого проблема с каналом) консультация специалиста по Asterisk PBS / QueueMetrics - как поставить, как настроить, дать примеры и объяснить формат лог файлов Asterisk PBS, а также как работать с XML-RPC интерфейсом QueueMetrics для экспорта этих данных.
Это задание только для специалиста, кто уже имел опыт работы с указанными продуктами.
Если сможете проконсультировать - укажите пожалуйста цену.
Просьба к кандидатам в предложениях указать конкретику опыта работы с Asterisk PBS / QueueMetrics. Это поможет выбрать правильного человека. Спасибо!
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