Требуется примерно часовая телефонная (Skype call + chat или chat для кого проблема с каналом) консультация специалиста по Asterisk PBS / QueueMetrics - как поставить, как настроить, дать примеры и объяснить формат лог файлов Asterisk ...
Перенести 3-4 сайта на зарубежный хостинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести 4 сайта на с best-hoster.ru на best-hoster.ru
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1 сайт 11 метров
2 сайт 26 метров
3 сайт 20 метров
4 сайт 14 метров
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