Перенести 3-4 сайта на зарубежный хостинг

$15
Системное администрированиеЗавершен14 заявок268 просмотров
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Нужно перенести 4 сайта на с best-hoster.ru на best-hoster.ru

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1 сайт 11 метров

2 сайт 26 метров

3 сайт 20 метров

4 сайт 14 метров

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Masterman
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
15 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Рекомендую всем
Могу сказать только хорошее. Работать было легко, при полном понимании со стороны заказчика. Оплату произвел через несколько минут после завершения работы. Вам могу рекомендовать, а себе пожелать побольше таких работодателей.