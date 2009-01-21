Восстановление файла на сервере после перезаписи.

$100
Системное администрированиеЗакрыт7 заявок241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ситуация такая : перезаписал файл, залил более старую версию по ошибке, а новая не сохранилась. Можно ли восстановить данные ?

Файл лежал в public_html, обычный текстовый файл.

Есть рут к серверу.

FreeBSD / UFS

15 лет назад
garmash_z
Garmash Zahar 
64 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад