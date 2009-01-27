Описание: Программа для поиска и восстановления проблемных мест в системном реестре, которые тормозят работу компьютера из-за неудавшихся или неполных неинсталляций, отключенных драйверов, и spyware приложений. RegCure Registry Cleaner позволяет чистить системный реестр вручную или автоматически, осуществляет ...
- Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
Задание: 1) Есть VPS 2) Есть 30 доменов Нужно привязать эти домены к VPS, повесить что-то типа webmail, + сделать скрипт авторегистрации имэйлов на этих доменах. В итоге должны получить: 1) Вебинтерфейс куда вводится или желаемый логин или сочетание ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $2500
Задание номер 1: Разработать полноценный Firewall под OS семейства Windows, активация продуктка должна производится по уникальному ключу. Не полное описание основных функций: 1) Перехват входящих и исходящих соединений всех программ и проверка на ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Мы составим тексты, например среднего размера статьи от 1000 до 2000 символов, в количестве 10-20 штук. Отзывы о компании, в от 300 до 500 символов, в количестве 10-20 штук. Всё это необходимо будет Вам раскидать по интернету, ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задание (1) Есть вебсайт ''А'' на шаблонном дизайне, движок у шопа Cre Loaded. Нужно перенести базу товара(графика, описание) и цен с сайта ''А'', на сайт ''B'', который так же работает на Cre Loaded. Срок выполнения работы и ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Работы много, более менее постоянно появляется. Нужен именно специалист, со свободным временем. Примеры заданий : 1) Есть дизайн, нужно на него ''натянуть" shop script 2) Разработка дополнительный модулей для shop script Необходимо уметь работать с серверами, с хостингом, например ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сервер, есть абсолютно чистый диапазон IP адресов. Есть вебпроект, на котором по условию, после регистрации должно приходить уведомление на email клиенту c подтверждающим кодом активации. На часть mail cеривисов сообщение приходит, на часть нет, не ...Настройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать с нуля оболочку для антивируса/сканера (дизайн + внешнюю оболочку). Оставляйте контакты, свяжусь и предоставлю ТЗ и пример работы. Задание не сложное. Не нужно писать сам движок для антивируса!Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо установить сертификат выданный GoDaddy на 2 сайта. Сертификат мультидоменный.Системное администрирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется доработка Shop Scritp Premium. Более подробное ТЗ объясню в привате, показав конкретный пример.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Ситуация такая : перезаписал файл, залил более старую версию по ошибке, а новая не сохранилась. Можно ли восстановить данные ? Файл лежал в public_html, обычный текстовый файл. Есть рут к серверу. FreeBSD / UFSСистемное администрирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо написать, простенький счетчик посетителей для сайта, с небольшой админкой, где видно будут откуда пользователи пришли (из какой страны) и т.д. Стандартные функции.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Скрипт для компании по доставке товара, который позволит отслеживать клиентам перемещение своего заказа. Всё очень просто!Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Установка Phplive Software (LiveChat) на 5 сайтов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад