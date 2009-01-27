garmash_z

Garmash Zahar garmash_z

 
64 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
akkort
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Разработка антивируса/Эмуляция антивируса.
Всем доволен.
Отличная работа! Очень доволен подходом Тимура, задача реализована на 100% так как я этого хотел и главное без лишних вопросов, без задержек по срокам.
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$80
10 баллов
10 лет назад
Создать полноценный mail сервер
Отличный заказчик! Рекомендую.
C задачей справился. Результат положительный. Рекомендую.
Ответный отзыв
akkort
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2500
10 баллов
14 лет назад
Разработка Firewall + ещё один проект.
Внимательный, порядочный и отвественный заказчик. Было приятно работать.
Уже не первый раз сотрудничаю с Тимуром, всегда стабильно, качественно и быстро. Это и есть показатель профессионала. Рекомендую!
Ответный отзыв
shinkar
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Написать небольшой php скрипт. Работы на час!
Грамотная постановка задачи. Оплата в срок. Отличный заказчик. Буду рад сотрудничать в дальнейшем
Спасибо за выполненную работу. Всё сделано качественно и в срок!
Ответный отзыв