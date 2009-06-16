Работа с Cre Loaded.

Задание (1) Есть вебсайт ''А'' на шаблонном дизайне, движок у шопа Cre Loaded.

Нужно перенести базу товара(графика, описание) и цен с сайта ''А'', на сайт ''B'', который так же работает на Cre Loaded.

Срок выполнения работы и цену за перенос базы оставляйте в комментариях.