Наполнить сайт иллюстрациями

Необходимо наполнить сайт картинками/фотографиями в тему (установка спутниковых антенн и установка антенн http://www.gazelin.ru/ на каждой странице по картинке).

Плюс составить небольшой каталог товаров на 20 в виде симпатичной таблицы (картинка, описание и цена).

Кто, за сколько и в какие сроки готов выполнить?