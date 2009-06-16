Написать статью про холодильники NORD 2000 знаков

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки241 просмотр

Надо написать статью о холодильниках Nord 2000-2500 знаков

"Размножить" до 300 штук для avtoprogon.ru

В тексте должно быть 3 ссылки

Техносклад

Холодильники Nord

Встраиваемая техника

16 лет назад
sklad16
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Melamori
38 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Неожидал такой качественной работы. (С моим-то бюджетом) Рекомендую. 10 поставлю только всевышнему, если вернет мне молодость, поетому 9.

Заявки фрилансеров

Melamori
38 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад

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