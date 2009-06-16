Написать статью про холодильники NORD 2000 знаков

Нужно из доковского документа (500-600 листов отсканированные) набить базу данных Joomla. Создать категории, исправить ошибки, в общем всё перебрать и разложить по полочкам. Рассмаириваются предложения только с указанием цен. Сколько стоит незнаю, поэтому готов рассмотреть ...