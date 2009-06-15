Общаешься о спорте (футбол, хоккей, бокс и т.д.), получаешь деньги! (1 пост – 2 цента; 1 тема – 6 центов) Для „Спортивного форума”, – http://ForSpo.ru необходимы активные форумчане… 1 пост – ...
Заполнение сайта
Требуется копи-пастер для заполнение сайта GranDeco-ufa.ru. CMS MODx опыт работы в ней обязателен. Объем работы большой, требуется копировать товары с различных сайтов. Полная информация по обращении в ICQ 615-414 цена договорная, работы никакой только время и нудно.
Работа в основном для студентов у которых есть время, объем работ в приложенном файле, перед тем как писать посмотрите внимательно все, оцените свои возможности и сразу пишите время за которое готовы сделать и стоимость Ваших услуг. Оплата 500р. за 1000 позиций.
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