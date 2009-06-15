Разместить готовые статьи в бесплатных каталогах

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Закрыт4 заявки188 просмотров

Необходимо разместить уже готовые статьи (высылаю) в бесплатных каталогах (не менее 100 каталогов на статью) с сохранением ВСЕХ ссылок и тегов.

Оплата по факту выполнения ( после предоставления ссылок с размещенными статьями).

Срок выполнения - 3-5 дней.

Присылайте свои предложения по оплате.

16 лет назад
olgaloginova
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Aser
33 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$140
7 дней

Заявки фрилансеров

Aser
33 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад