Разместить готовые статьи в бесплатных каталогах

Необходимо разместить уже готовые статьи (высылаю) в бесплатных каталогах (не менее 100 каталогов на статью) с сохранением ВСЕХ ссылок и тегов.

Оплата по факту выполнения ( после предоставления ссылок с размещенными статьями).

Срок выполнения - 3-5 дней.

Присылайте свои предложения по оплате.