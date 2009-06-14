Поиск и перевод статей

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт32 заявки629 просмотров

1. Необходимо искать статьи на западных сайтах с тем, чтобы контент переведенных статей был как минимум более, менее уникален в зоне ru

2. Ищем статью по нижеприведенной тематики не менее 1500 знаков, можно со схемами, таблицами, графиками.

3. Контент должен содержать информацию о полезности того или иного компонента для здоровья человека

4. Кидаем ссылку для акцепта работы мне, после подтверждения, что работа интересна, переводим ее на русский язык, проверяю и получаем 5 долларов.

Порядок выбора и поиск статей на темы, пример:

1. Берем полное описание продукта на сайт www.vsebad.ru, из каталога Ченс (Chans) например vsebad.ru/index.php?produ.. брать состав с любого продукта

2. Ищем в полном описании раздел «Основные компоненты (состав):»

3. Находим, что в состав входит «мицелий древесного гриба Jew's Ear, органический селен, мицелий гриба рейши.»

4. Значит наши поиски будут:

• Мицелий – нас не интересует та как это часть гриба ru.wikipedia.org/wiki/%D0..

• Гриб Jew's Ear интересует все об этом грибе, чем он полезен и т.д. на зарубежных сайтах

• Органический селен интересует что, это и т.д.

• Гриб рейша интересует все об этом грибе, чем он полезен и т.д. на зарубежных сайтах

16 лет назад
dron748
Сергей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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