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Поиск и перевод статей
1. Необходимо искать статьи на западных сайтах с тем, чтобы контент переведенных статей был как минимум более, менее уникален в зоне ru
2. Ищем статью по нижеприведенной тематики не менее 1500 знаков, можно со схемами, таблицами, графиками.
3. Контент должен содержать информацию о полезности того или иного компонента для здоровья человека
4. Кидаем ссылку для акцепта работы мне, после подтверждения, что работа интересна, переводим ее на русский язык, проверяю и получаем 5 долларов.
Порядок выбора и поиск статей на темы, пример:
1. Берем полное описание продукта на сайт www.vsebad.ru, из каталога Ченс (Chans) например vsebad.ru/index.php?produ.. брать состав с любого продукта
2. Ищем в полном описании раздел «Основные компоненты (состав):»
3. Находим, что в состав входит «мицелий древесного гриба Jew's Ear, органический селен, мицелий гриба рейши.»
4. Значит наши поиски будут:
• Мицелий – нас не интересует та как это часть гриба ru.wikipedia.org/wiki/%D0..
• Гриб Jew's Ear интересует все об этом грибе, чем он полезен и т.д. на зарубежных сайтах
• Органический селен интересует что, это и т.д.
• Гриб рейша интересует все об этом грибе, чем он полезен и т.д. на зарубежных сайтах
Заявки фрилансеров
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