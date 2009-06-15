Рассылка по известным доскам объявлений в интернет

Имеется небольшой рекламный блок текста на русском языке (~700 символов) + фотка (~270х270рх).

Необходимо раскидать его по известным доскам объявлений в соответсвующие разделы с использованием программ автоматической рассылки вроде BoardMaster и др. (кто с какими работает).

Предпочтительна рассылка не только на популярные доски объявлений в зоне *.ru, но также и на зарубежные доски, которые работают в режиме нескольких языков, включая русский.

Просьба подписывающихся фрилансеров указывать приблизительное количество досок/стран, в которые возможно разместить объявление, а также среднее время хранения объявления на доске.

Предложения о размещении объявления вручную не принимаются.