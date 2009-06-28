Наполнение форума

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Завершен6 заявок285 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо наполнение форума портала в области архитектуры и дизайна. Требуются люди знакомые с данной тематикой. Если вы не компетентны в данной тематике, пожалуйста не подписывайтесь на данную работу и не тратьте время свое и мое. Требуется чтобы пишуший в данном форуме понимал о чем он пишет. Ник в акаунте должен быть нормальный, а не набор цифр и букв. Создаете темы в форумах и общаетесь. Сообщения развернутые, осмысленные (одно двухсловные сообщения типа круто, прикольно и т.д не оплачиваются). Общение с нескольких (многих) акаунтов, от разных лиц. Аналогичные форумы укажу.

В дельнейшем возможно сотрудничество – модерация форума. Пишите ваши предложения.

Оплата от 0.02 $ за пост, посредством WebMoney. Возможна поэтапная оплата.

16 лет назад
kaitex
Кай 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Хочется сказать о Марии как о прекрасном человеке и отличном исполнителе. Все взятые обязательства выполняются четко в срок и на достойном уровне. И в дальнейшем надеемся на продолжительное и плодотворное сотрудничество.
Очень хороший заказчик! Приятно работать с человеком, который может четко сформулировать задание и всегда ответить на вопросы, возникающие по ходу работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую сотрудничество с Андреем!

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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