Здравствуйте!

Необходимо наполнение форума портала в области архитектуры и дизайна. Требуются люди знакомые с данной тематикой. Если вы не компетентны в данной тематике, пожалуйста не подписывайтесь на данную работу и не тратьте время свое и мое. Требуется чтобы пишуший в данном форуме понимал о чем он пишет. Ник в акаунте должен быть нормальный, а не набор цифр и букв. Создаете темы в форумах и общаетесь. Сообщения развернутые, осмысленные (одно двухсловные сообщения типа круто, прикольно и т.д не оплачиваются). Общение с нескольких (многих) акаунтов, от разных лиц. Аналогичные форумы укажу.

В дельнейшем возможно сотрудничество – модерация форума. Пишите ваши предложения.

Оплата от 0.02 $ за пост, посредством WebMoney. Возможна поэтапная оплата.