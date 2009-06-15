Добавить 50 товаров на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок312 просмотров

Нужно добавить 50 товаров на сайт http://www.do-major.ru/ . Работа по копипастингу.

Требуемую информацию можно взять с сайта партнеров-поставщиков оборудования:

www.imlight.ru 

www.samlight.ru

Перечень оборудования который необходимо внести на сайт находится тут:

http://www.do-major.ru/index.php?view_info=yes&infoID=14 (20 позиций)

и тут http://www.do-major.ru/index.php?view_info=yes&infoID=11 (около 30 позиций)

Общие требования:

картинки по 3 шт необходимо подгонять по размеру (ширине), см. каталог товаров

по картинкам, необходимы оригинальные латинские названия (во избежание повтора)

текст вставлять через блокнот, для очистки стилей

таблицы вставлять можно но не обязательно

некоторые из представленных в списке товары уже есть на сайте в каталоге, дублировать их не нужно! Рекомендую сверять списки товаров с теми товарами, что уже находятся на сайте.

Обязательные требования:

Необходимо соблюдать структуру каталога товаров, заносить в те группы товаров, которым они соответствуют (для этого нужно внимательно сверять структуру каталога на сайте и на сайте поставщиков.

Срок исполнения заказа: сутки

Требования к исполнителю:

аккуратность, внимательность

стаж участия в сервисе www.weblancer.net (от полугода)

наличие положительных отзывов и проектов (обязательно)

Оплата: wmz или wmr

16 лет назад
pasechnik
Артем 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 часов назад
16 лет назад
$25
1 день
Нужно было добавить 50 позиций товаров на сайт. Несмотря на то, что задача оказалась несколько сложнее чем предполагалось, Лера справилась хорошо. Результаты работы были отражены в присланном подробном отчете. Спасибо за сотрудничество!
Рекомендую заказчика. Оплата своевременная, никаких проблем в работе не было.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 часов назад
16 лет назад
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