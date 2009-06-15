Нужно добавить 50 товаров на сайт http://www.do-major.ru/ . Работа по копипастингу.

Требуемую информацию можно взять с сайта партнеров-поставщиков оборудования:

www.imlight.ru

www.samlight.ru

Перечень оборудования который необходимо внести на сайт находится тут:

http://www.do-major.ru/index.php?view_info=yes&infoID=14 (20 позиций)

и тут http://www.do-major.ru/index.php?view_info=yes&infoID=11 (около 30 позиций)

Общие требования:

картинки по 3 шт необходимо подгонять по размеру (ширине), см. каталог товаров

по картинкам, необходимы оригинальные латинские названия (во избежание повтора)

текст вставлять через блокнот, для очистки стилей

таблицы вставлять можно но не обязательно

некоторые из представленных в списке товары уже есть на сайте в каталоге, дублировать их не нужно! Рекомендую сверять списки товаров с теми товарами, что уже находятся на сайте.

Обязательные требования:

Необходимо соблюдать структуру каталога товаров, заносить в те группы товаров, которым они соответствуют (для этого нужно внимательно сверять структуру каталога на сайте и на сайте поставщиков.

Срок исполнения заказа: сутки

Требования к исполнителю:

аккуратность, внимательность

стаж участия в сервисе www.weblancer.net (от полугода)

наличие положительных отзывов и проектов (обязательно)

Оплата: wmz или wmr