Наполнение большого проекта

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Закрыт15 заявок379 просмотров

Для наполнения большого проета требуются контент-менеджеры.

Оплата 150р за каждые 10 позиций.

1 позиция должна содержать от 1500 символов + характеристика + картинка.

Для подробной информации обращайтесь на е-мейл [email protected]

16 лет назад
KelevraRON
Роман 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров