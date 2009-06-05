Сроки до 2-х дней. макет в приложении, нужна верстка макета PSD и интеграция в Jooml'у для уточнения работы пишите в icq - 328085115
Составление объявлений для Бегуна
Здравствуйте!
Требуется ответственный человек, который сможет в Массовом порядке составлять тексты объявлений для Бегуна.
Оплата сдельная - 20% от потраченных мною средств, Выплаты ежедневно. Поэтому чем Ярче/Интереснее/Уникальнее будут объявления, тем больше Вы заработаете.
Оплату за количество объявлений не предлагать, нагенерить спам-бреда каждый может...
Для серьезных исполнителей после пробного сотрудничества возможен переход на СБС, чтобы обеспечить Ваши гарантии!
Сразу оставляйте ICQ, в личку не спамить!
Заявки фрилансеров
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