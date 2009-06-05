Составление объявлений для Бегуна

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок215 просмотров

Здравствуйте!

Требуется ответственный человек, который сможет в Массовом порядке составлять тексты объявлений для Бегуна.

Оплата сдельная - 20% от потраченных мною средств, Выплаты ежедневно. Поэтому чем Ярче/Интереснее/Уникальнее будут объявления, тем больше Вы заработаете.

Оплату за количество объявлений не предлагать, нагенерить спам-бреда каждый может...

Для серьезных исполнителей после пробного сотрудничества возможен переход на СБС, чтобы обеспечить Ваши гарантии!

Сразу оставляйте ICQ, в личку не спамить!

16 лет назад
dmitrij-mitvol
Дмитрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров