Заполнение каталога косметики

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок346 просмотров

Требуется ассистентка для заполнения каталога косметики.

Работа:

- вставить изображение

- название и описание продукта (копирайт, с учетом правил SEO)

- выбрать хар-ки косметических средств

Обязательные требования:

- умение редактировать изображение (для уменьшения их размера);

- исполнительность и высокий уровень ответственности.

Дополнительные требования:

- знание английского / французского на базовом уровне;

- умение разбираться в характеристиках косметических средств (для их классификации).

При хорошем сотрудничестве и высокой ответственности возможна долговоременная работа.

16 лет назад
elena_meg
Elena 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Информация о медцинских учреждениях г.Самары

    Нужно найти и записать информацию о медицинских учреждениях города Самары в Excel документ, для будущего наполнения сайта-каталога. Что нужно: 1. Название учреждения 2. Район: 3. Адрес: ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужна консультация по развлекательному сайту

    Планирую сделать сайтец типа фишки.нет (не такого размаха, конечно) есть пара вопросов, на которые мне нужны ответы если у вас есть опыт ведения подобных сайтов (или вы досконально разбираетесь в вопросе), ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Занести контент на 60 страниц

    $15

    Необходимо заполнить сайт контентом, на одну страницу уходит 3-4 минуты: 1. Скопировать название 2. Написать метки (выбрать) 3. вставить рисунок (переименовать сначала) 4. Вставить код плеера. (радио) 5.Дописать одну строчку ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Заполнение сайта

    $50

    Нужно добавить новости на сайт http://newsbus.ru/ Новостей нужно 90 штук. Тематики новостей - смотрите слева в меню. Нужно, чтобы новости были более-менее в равном количестве добавлены во все тематики сайта (смотрите ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение большого проекта

    Для наполнения большого проета требуются контент-менеджеры. Оплата 150р за каждые 10 позиций. 1 позиция должна содержать от 1500 символов + характеристика + картинка. Для подробной информации обращайтесь на е-мейл ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа с поисковиками на английском языке

    $50

    Добрый день. Нужен грамотный человек который умеет работать с поисковиками на английском языке. Нужен каталог всех эротических веб кам сайтов находящихся во всемирной паутине. Аналоги таких сайтов как: Streamate.com livejasmin.com ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Составление объявлений для Бегуна

    $10

    Здравствуйте! Требуется ответственный человек, который сможет в Массовом порядке составлять тексты объявлений для Бегуна. Оплата сдельная - 20% от потраченных мною средств, Выплаты ежедневно. Поэтому чем Ярче/Интереснее/Уникальнее будут объявления, ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад