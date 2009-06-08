Нужна консультация по развлекательному сайту

Планирую сделать сайтец типа фишки.нет (не такого размаха, конечно)

есть пара вопросов, на которые мне нужны ответы

если у вас есть опыт ведения подобных сайтов (или вы досконально разбираетесь в вопросе), и вы готовы поделиться этими знаниями, оставляйте контактные данные и цену вопроса.

если решу заниматься, нужны будут и контент-менеджеры.

так же, можно обсудить куплю-продажу сайта или наработок из этой области.

в заявке, пожалуйста, напишите чуть-чуть о себе и чего-нибудь интересного по теме для затравки. чтобы было видно, что вы разбираетесь.