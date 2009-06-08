Нужна консультация по развлекательному сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок154 просмотра

Планирую сделать сайтец типа фишки.нет (не такого размаха, конечно)

есть пара вопросов, на которые мне нужны ответы

если у вас есть опыт ведения подобных сайтов (или вы досконально разбираетесь в вопросе), и вы готовы поделиться этими знаниями, оставляйте контактные данные и цену вопроса.

если решу заниматься, нужны будут и контент-менеджеры.

так же, можно обсудить куплю-продажу сайта или наработок из этой области.

в заявке, пожалуйста, напишите чуть-чуть о себе и чего-нибудь интересного по теме для затравки. чтобы было видно, что вы разбираетесь.

16 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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