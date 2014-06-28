Занести контент на 60 страниц

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок202 просмотра

Необходимо заполнить сайт контентом, на одну страницу уходит 3-4 минуты:

1. Скопировать название

2. Написать метки (выбрать)

3. вставить рисунок (переименовать сначала)

4. Вставить код плеера. (радио)

5.Дописать одну строчку и скопировать 2 строки.

Всё нужно занести на движок вордпресс, сделать нужно сегодня.

Если у Вас есть опыт работы с ВП, пишите свою цену и срок.

WordPress
16 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

p_alex
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, оплата в срок, рад буду еще поработать

Заявки фрилансеров

p_alex
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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