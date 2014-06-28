Занести контент на 60 страниц

Необходимо заполнить сайт контентом, на одну страницу уходит 3-4 минуты:

1. Скопировать название

2. Написать метки (выбрать)

3. вставить рисунок (переименовать сначала)

4. Вставить код плеера. (радио)

5.Дописать одну строчку и скопировать 2 строки.

Всё нужно занести на движок вордпресс, сделать нужно сегодня.

Если у Вас есть опыт работы с ВП, пишите свою цену и срок.