Информация о медцинских учреждениях г.Самары

Четкие указания, постоянно на связи, оперативные ответы на вопросы и быстрая оплата - вот в кратких чертах описала продуктивное сотрудничество с Александром. Кроме того, очень приятно общаться, всегда корректен и четко знает, чего хочет. Мой высший балл Александру!