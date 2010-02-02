Информация о медцинских учреждениях г.Самары

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки343 просмотра

Нужно найти и записать информацию о медицинских учреждениях города Самары в Excel документ, для будущего наполнения сайта-каталога.

Что нужно:

1. Название учреждения

2. Район:

3. Адрес:

4. Телефон:

5. Сайт (если есть)

6. Категория:

7. Специализация:

8. Виды услуг:

9. Режим работы:

10. Принадлежность: (Частные/государственные)

11. API ключ Яндекс карты

Оплата 2р за 1 учреждение

В дальнейшем будет требоваться наполнение сайта этими данными.

16 лет назад
MaCruS
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$20
3 дня
О сотрудничестве с Еленой остались только положительные воспоминания. Поиск материала выполнен в точности по моим требованиям и в указанные сроки. Рекомендую!
Четкие указания, постоянно на связи, оперативные ответы на вопросы и быстрая оплата - вот в кратких чертах описала продуктивное сотрудничество с Александром. Кроме того, очень приятно общаться, всегда корректен и четко знает, чего хочет. Мой высший балл Александру!

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Занести контент на 60 страниц

    $15

    Необходимо заполнить сайт контентом, на одну страницу уходит 3-4 минуты: 1. Скопировать название 2. Написать метки (выбрать) 3. вставить рисунок (переименовать сначала) 4. Вставить код плеера. (радио) 5.Дописать одну строчку ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Заполнение сайта

    $50

    Нужно добавить новости на сайт http://newsbus.ru/ Новостей нужно 90 штук. Тематики новостей - смотрите слева в меню. Нужно, чтобы новости были более-менее в равном количестве добавлены во все тематики сайта (смотрите ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение большого проекта

    Для наполнения большого проета требуются контент-менеджеры. Оплата 150р за каждые 10 позиций. 1 позиция должна содержать от 1500 символов + характеристика + картинка. Для подробной информации обращайтесь на е-мейл ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа с поисковиками на английском языке

    $50

    Добрый день. Нужен грамотный человек который умеет работать с поисковиками на английском языке. Нужен каталог всех эротических веб кам сайтов находящихся во всемирной паутине. Аналоги таких сайтов как: Streamate.com livejasmin.com ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Составление объявлений для Бегуна

    $10

    Здравствуйте! Требуется ответственный человек, который сможет в Массовом порядке составлять тексты объявлений для Бегуна. Оплата сдельная - 20% от потраченных мною средств, Выплаты ежедневно. Поэтому чем Ярче/Интереснее/Уникальнее будут объявления, ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт по сотовой связи

    Есть задача переписать около 40 статей по 1-4 тыс знаков. Тема - сотовая связь/коммуникации. Цены - до 2 уе. Сначала пишите одну, ее утрясаем, оплачиваем, потом пачками по 2-5 статей.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Собрать инфу и сделать одну страницу

    $10

    Сделать одну хтмл страничку, для сайта о азартных играх, с табличкой в которой занесены все известные инет казино и букмекерские конторы принимающие ставки от игроков из стран СНГ. Дизайна не нужно просто ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо наполнить интернет-магазин. Добавить на страничку товара фото и описание из нескольких строчек - 700 товаров. Материал предоставляется. Сроки: побыстрее Приоритет по цене. Оплата по факту. Указывайте, пожалуйста, ...

    Наполнение сайтов42 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайтов (на DLE)

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для наполнения сайтов (на DLE) нужны копи-пастеры. Работы много. Ничего сложного - скопировать/вставить. Оплата 2 рубля за 1 статью.

    DLE
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад