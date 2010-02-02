Сроки до 2-х дней. макет в приложении, нужна верстка макета PSD и интеграция в Jooml'у для уточнения работы пишите в icq - 328085115
Информация о медцинских учреждениях г.Самары
Нужно найти и записать информацию о медицинских учреждениях города Самары в Excel документ, для будущего наполнения сайта-каталога.
Что нужно:
1. Название учреждения
2. Район:
3. Адрес:
4. Телефон:
5. Сайт (если есть)
6. Категория:
7. Специализация:
8. Виды услуг:
9. Режим работы:
10. Принадлежность: (Частные/государственные)
11. API ключ Яндекс карты
Оплата 2р за 1 учреждение
В дальнейшем будет требоваться наполнение сайта этими данными.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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